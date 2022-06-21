Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ni (TYT) dün, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını bugün yanıtladı.

YKS soruları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

2022 YKS soru ve cevap anahtarı için tıklayınız.

YKS 2022 cevap anahtarı ve sorularına nasıl ulaşılır?

ÖSYM'den yapılan açıklamada " 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 19 Haziran 2022 tarihinde saat 19.30’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir." denildi.

2022 YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı için tıklayınız.

2022 YKS Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları için tıklayınız.

2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.