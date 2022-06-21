Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 20:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elektrik zammı olacak mı? EPDK Başkanı Yılmaz'dan açıklama...
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok. Vatandaşlarımızın böylesi mesnetsiz haberlere itibar etmemesini rica ediyoruz" dedi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikte tarife değişikliğinin kurumun gündeminde bulunmadığını bildirdi.
Yılmaz, AA muhabirine, elektrik fiyatlarına yüzde 30 oranında zam yapılacağı iddiasını değerlendirdi.
Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirten Yılmaz, "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok. Vatandaşlarımızın böylesi mesnetsiz haberlere itibar etmemesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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