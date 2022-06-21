Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 18:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te fırtına balkon duvarını devirdi
Karabük'te kuvvetli rüzgar nedeniyle bir evin balkon duvarı devrildi. Olayda yaralanan olmadı.
Karabük'te sabah saatlerinde sağanak ile birlikte başlayan rüzgar, zaman zaman etkisini artırdı.
Kuvvetli rüzgar, Soğuksu Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairenin balkon duvarını devirdi.
Kimsenin oturmadığı dairenin balkonundan düşen tuğla parçaları, sokağa yayıldı.
Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.
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