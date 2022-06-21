Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 18:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de kamyonet dereye düştü: 4 yaralı
Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 4 maden işçisi yaralandı.
Merkeze bağlı Süleymaniye Mahallesi Kırkpavli mevkisinde, maden işçilerini taşıyan Mustafa Kandemir yönetimindeki kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu köprü üzerinden dere yatağına düştü.
Kazada, kendisi de maden işçisi olan sürücü Kandemir ile Birol Kiraz, Yalçın Çepe ve Ekrem Bayram yaralandı.
AFAD ekiplerinin yardımıyla kamyonetten çıkarılarak Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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