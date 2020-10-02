2,5 milyon adayın başvurduğu YKS 2020 için ek tercih dönemi sona erdi. YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Peki YKS ek tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

YKS 2020 ek yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

ÖSYM’den yapılan açıklamada YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığı söylendi.

Açıklamada “Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 02 Ekim 2020 tarihinde saat 10.30'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.” Denildi.

YKS ek yerleştirme sonuçları için tıklayınız.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 05 – 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 05 – 07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmekte. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.