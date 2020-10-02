YKS 2020 ek tercih sonuçları açıklandı… 2020 YKS ek yerleştirme sonuçları…
YKS ek tercih sonuçları açıklandı. Milyonlarca adayın başvurduğu 2020 YKS’de ek yerleştirme dönemi sona erdi. Peki, YKS ek yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?
2,5 milyon adayın başvurduğu YKS 2020 için ek tercih dönemi sona erdi. YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Peki YKS ek tercih sonuçları nasıl sorgulanır?
YKS 2020 ek yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?
ÖSYM’den yapılan açıklamada YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığı söylendi.
Açıklamada “Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 02 Ekim 2020 tarihinde saat 10.30'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.” Denildi.
YKS ek yerleştirme sonuçları için tıklayınız.
YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 05 – 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 05 – 07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılabilecek.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmekte. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.
17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) October 2, 2020
Adaylarımız sonuçlarını https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.
Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. #2020YKS pic.twitter.com/BASmUBhOPM
- 12:09
- 12:08
- 12:06
- 12:06
- 12:02