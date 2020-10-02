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Ekipler, bir süre izledikleri şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıya ait araçta, 31 kilo 540 gram sentetik kannabinoid bulundu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.Y'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

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