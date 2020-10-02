Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da bir şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 31 kilo 540 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.Y'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Ekipler, bir süre izledikleri şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıya ait araçta, 31 kilo 540 gram sentetik kannabinoid bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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