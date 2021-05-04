Proje Koordinatörü Yahya Ağa Tanrıkulu, "Yeryüzü Doktorları olarak bölgedeki çalışmalarımıza Orta Afrika mülteci krizinden hemen sonra, 2014 yılı Temmuz ayı itibarıyla başladık. Çad'ın Sido bölgesinde birinci basamak, beslenme ve anne-çocuk sağlığı gibi alanlarda düzenli hizmet sunan bir merkezimiz bulunuyor." dedi.

Bölgede beslenme sağlığına yönelik çalışmaların yanı sıra açlıkla mücadele amacıyla Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerinde de projeler yürüttüklerini belirten Tanrıkulu, "Bu doğrultuda, çoğunlukta mültecilerin yaşadığı ve günlük gelirin bir doların altında olduğu Sido bölgesinde 400 aileye kumanya yardımı yaptık. Bağışçılarımızın desteğiyle, ramazanın bereketini ve kardeşliğini kıtaları aşarak dünyanın farklı coğrafyalarındaki ihtiyaç sahipleriyle yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 2013 yılında yaşanan kriz nedeniyle 110 binden fazla kişi, yaşanan şiddet olaylarından kaçarak Çad'ın güneyinde kurulan kamplarda yaşamaya başladı.

Çad ve diğer komşu ülkelerde 623 binden fazla Orta Afrikalı mülteci bulunuyor. Çad'ın Sarh bölgesinde bulunan, çoğunlukla Orta Afrikalı mültecilerin yaşadığı Sido'daki kamplarda, 2014 yılından bu yana nüfusun sürekli artış göstermesi ve hijyen koşullarının yetersiz olması, bölgede sağlık koşullarının daha da kötüleşmesine neden oluyor. 2019 yılı Dünya Gıda Programı (WFP) raporuna göre, Çad'da 2,2 milyondan fazla insan yetersiz beslenmeye maruz kalıyor. Özellikle aşırı beslenme yetersizliği yaşayan beş yaş altı çocuklarda ölüm oranı gün geçtikçe artıyor.