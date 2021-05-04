TİKA Hartum Koordinatörü Bilal Özden, Hartum Din Hizmetleri Müşaviri Abdullah Şen ve Almanya'dan gelen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) heyeti, Sudan Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed Adem Bahit'i makamında ziyaret etti.

Görüşmede, TİKA Koordinatörü Özden, başta kadınlar, gençler, engelliler gibi toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik projeler olmak üzere Sudan'da yürütülen kalkınma odaklı projeler hakkında Bakan Bahit'e bilgi verdi.

Taraflar, insani yardım ve ortak önem arz eden meselelerde yakın iş birliği konusunda mutabık kaldı.

Bakan Bahit de Türkiye'den ve Türkiye'nin insani yardım faaliyetlerinden övgüyle söz ederek, yardımlarından dolayı Türk resmi ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.