Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 21:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yerli otomobil Togg ne zaman satışa çıkacak?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin otomobili Togg'un önümüzdeki yıl mart ayında yollarda olacağını söyledi.
Radyo Başakşehir’e konuk olan Bakan Varank, Türkiye’nin otomobili TOGG hakkında ada açıklamalarda bulundu.
Varank, Gemlik’te inşaatı devam eden fabrikanın 29 Ekim’de açılacağını müjdeleyerek, ilk araçların banttan inip sertifikasyon sürecinin de tamamlanması ile 2023 Mart’ta TOGG satışlarının başlayacağını, C sınıfı SUV tipi aracın aynı sınıftaki içten yanmalı araçlarla rekabet edeceğini ve aynı fiyattan piyasaya çıkacağını söyledi.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Yüz Yüze 100 Gün” etkinliği çerçevesinde Başakşehir’e gelen Varank’a, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas eşlik etti.
[Bakan Varank: Togg martta satışa çıkacak]
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