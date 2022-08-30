Artvin Valiliği önünde gerçekleştirilen tören, Vali Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Piyade Albay Mehmet Özgül, Belediye Başkanı Demirhan Elçin’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı.

Vali Doruk daha sonra makamında beraberindeki AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Ertunç Balta, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Özgül, Belediye Başkanı Demirhan Elçin valilik makamında kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcilerinin bayram tebriklerini kabul etti.

Devam eden kutlamalar kapsamında Vali Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Özgül ve Belediye Başkanı Demirhan Elçin’in askeri araç üzerinde vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam eden törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Piyade Üsteğmen Teğmen Ramazan Özkaya yaptı.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından 30 Ağustos konulu şiirler okundu ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Tören öğrenciler, offroad spor kulübü, motosiklet kulübü üyeleri ile askeri tören kıtasının geçişiyle sona erdi.