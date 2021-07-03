Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 03:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda Covid-19 aşı uygulanmasına başlandı
[Fotoğraf: AA]
Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılama noktası kuruldu.
Sağlık Bakanlığı ve TCDD iş birliğiyle Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda oluşturulan merkezde, randevu almadan Kovid-19 aşı uygulamasına başlandı.
İstasyonda yapılan anonsta, Kovid-19 aşı uygulama merkezi açıldığı ve vatandaşların da aşı olabilecekleri belirtildi.
İstasyon içerisinde oluşturulan odada aşı kayıt işleminin ardından vatandaşların aşıları yapıldı.
İlk doz aşısını vurulan 87 yaşındaki Mehmet İhsan Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada şimdiye kadar aşı randevusu alamadığını belirterek, "Bu anonsu duyunca 'bunu kaçırmayayım' dedim. Fırsat ayağımıza kadar gelmiş aşımızı olduk." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı TCDD Koronavirüs Aşısı Aşı Çalışmaları
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da polis aracı birer gün arayla iki personelin düğünü için "gelin arabası" oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz