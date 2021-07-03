İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Orkun Egen ile bekçi Gazi Yiğitbaşı, düğünlerinde gelin arabası olarak ekip araçlarını kullanmak istedi.

Bolvadin Kaymakamlığının izniyle birer gün arayla yapılan düğünlerde Egen ve Yiğitbaşı, süslenen ekip araçlarıyla nişanlılarını evlerinden aldı.

Kent merkezinde konvoyla gelin arabası olarak süslenen polis araçlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Çiftler, süslenen polis aracıyla, düğünlerine gitti.

İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, AA muhabirine, personelin mesleklerinin hayatının bir parçası olduğunu ve gerekli makamlardan alınan izinle ekip aracının süslenerek gelin arabası yapıldığını belirtti.