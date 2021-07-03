Vatandaşlar, kurulan merkezde aşılarını randevusuz yaptırıyor. Edirne Valiliği Aşı Uygulama Merkezi, sınır kapısında 24 saat hizmet verecek.

İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım da merkezi ziyaret ederek, sağlık personelinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Trakya'da 3. doz aşılama devam ediyor

Bu arada, Trakya'da sağlık çalışanları başta olmak üzere 50 yaş ve üzerindekilere 3. doz aşı uygulanmasına devam ediliyor.

Kırklareli'nde randevularını alarak sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını oluyor. İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde oluşturulan alanda da aşılama çalışmaları yürütülüyor.

Eczacı Tuğba Özkan, Kovid-19'a karşı 3. doz aşısını yaptırdığını söyledi. Verilen hizmetten duyduğu mutluluğu dile getiren Özkan, herkesi aşı olmaya davet etti.

50 yaş ve üzerindekilere tanınan haktan yararlanan Hamdi Yıldız da "Şimdi kendimi daha güvende hissediyorum." dedi.

Edirne ve Tekirdağ'da da hastane ve aile sağlığı merkezlerine giden vatandaşlar aşılarını oluyor.

Aşılamanın başlamasından bugüne kadar Edirne'de 375 bin 844, Kırklareli'nde 319 bin 903, Tekirdağ'da 762 bin 897 olmak üzere Trakya'da 1 milyon 458 bin 644 doz aşı yapıldı.