Yağışlı hava yurdu terk etmiyor. Sağanak yeni haftada da etkili olmaya devam edecek.

Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Mecit, yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanakların beklendiğini belirterek, "Özellikle Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında önümüzdeki haftanın ilk günlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz" dedi.

Ankara'da yağışlar etkisini bu hafta da sürdürecek

Ankara'da bugün ve yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Pazartesi ve salı günleri kent genelinde kuvvetli olarak görülmesi beklenen yağışların, çarşamba ve perşembe günleri özellikle bölgenin batı ve kuzeyinde lokal olarak süreceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da 3 gün boyunca yağış yok.

İzmir'de ise sadece bugün yağış etkili olacak.