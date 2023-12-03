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Güncel
İHA 03.12.2023 10:54

Yaylada kardan mahsur kalan Malezyalı 9 turist kurtarıldı

Bayburt-Trabzon arasında kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan Malezya uyruklu 9 turist jandarma ekiplerce kurtarıldı.

Yaylada kardan mahsur kalan Malezyalı 9 turist kurtarıldı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan turistler ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda mahsur kaldıkları yerden kurtarıldılar.

Gece saatlerinde Uzungöl'e gitmek isteyen Malezya uyruklu 9 turistin içinde bulunduğu iki otomobil Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kara saplandı. Uzun uğraşlar sonucunda bulundukları yerden çıkamayan turistlerin yardımına jandarma ve AFAD ekipleri yetişti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda turistler, 3 saatin ardından mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak, şehir merkezine kontrollü bir şekilde getirildiler. 

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