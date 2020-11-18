Türkiye'nin farklı noktalarında annesinden ayrılıp doğada yaşamayacak duruma gelen 5 yavru boz ayı, koruma altına alındıkları Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinin maskotu oldu.

''Ayılara Özgürlük" projesi kapsamında 1994'te başlatılan "Libearty-Türk Ayı Projesi" kapsamında Türkiye'nin çeşitli yerlerinden toplanan ayıların bakımı ve rehabilitasyonu için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 1996 yılında kurulan merkez faaliyetini sürdürüyor.

Bursa 2. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak açılan Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde ülkenin dört bir tarafından çeşitli sebeplerde getirilen 66 yetişkin boz ayı yer alıyor.

Farklı hikayelerle annelerinden ayrılan ve doğada yaşamayacak duruma gelen 5 yavrunun getirilmesiyle ayı sayısı 71'e yükselen merkezde hayvanlar kendileri için oluşturulan alanda özel olarak bakılıyor.

Ortalama 8 aylık yavru ayı yüksek proteinli özel yemlerin yanı sıra armut, havuç, elma, taze meyve ve ekmekle besleniyor.

Meraklı bakışları ve ürkek tavırlarıyla merkezin maskotu haline gelen yavru ayıların genel muayeneleri, merkezde görevli uzman veterinerler tarafından da düzenli kontrol ediliyor.