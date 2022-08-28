Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yatağında fenalaşan 6 aylık bebek hayatını kaybetti
Karaman'da annesi emzirdikten sonra yatağında fenalaşan 6 aylık kız bebek hayatını kaybetti.
Valide Sultan Mahallesi Abdulkerim Kılınç Caddesi'nde oturan Fadimana D, 6 aylık bebeği Aliye'yi emzirdikten sonra uyutup yatağına bıraktı.
Bir süre sonra bebeğinin fenalaştığını fark eden anne durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Bebeğin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Etiketler: Karaman
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