Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 13:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bilecik'te su kanalına giren minibüsteki 13 kişi yaralandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yoldan çıkarak su kanalına giren minibüsteki 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolunda Bilecik´ten Sakarya istikametine seyreden Ahmet G. (54) idaresindeki minibüs yoldan çıktı. Yolun yaklaşık 5 metre aşağısında bulunan su kanalına girerek 140 metre ilerledikten sonra durabildi. Minibüste bulunan yolculardan 3´ü ağır, 10´u hafif şekilde yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce minibüsten çıkarılan yaralılardan durumu ağır olan 3´ü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne, diğerleri Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.
Minibüstekilerin Antalya´dan nişandan döndükleri, Kocaeli´ne gittikleri öğrenildi.
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