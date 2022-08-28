Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 13:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adıyaman'da alacak verecek kavgası: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, iki grup arasında alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Fırat Mahallesi Ramazan Yıldırım Caddesinde iki grup arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Mehmet Dede ve Abdullah Mırkıt yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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