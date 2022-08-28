Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de arbedeye neden olan 4 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Tunceli'de iki grup arasında çıkan arbede nedeniyle 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde aynı araçta bulunan kişiler ile bir kadın arasında tartışma çıktığı belirtildi.
Tartışmaya çevrede bulunan vatandaşların da karışmasıyla arbede yaşandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Konu vatandaşlarımızın ve emniyet güçlerimizin müdahalesiyle sonlandırılmıştır. Olay sonrasında Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmada, olaya dahil olduğu anlaşılan ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 4 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Valiliğimizce konu takip edilmektedir."
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