1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Fatih Yılmaz ile tutuksuz yargılanan 18 yaşından küçük F.Y.T, maktul Zafer Kuzu'nun babası Abdulkadir ve eşi Ayşe Kuzu ile taraf avukatları katıldı.

Müşteki Abdulkadir Kuzu, çocuğunun infaz edildiğini öne sürerek, "Her şeyi temizlediler, ilk yardım dediler. Beyanlarının hepsi tutarsız çıktı. Benim çocuğumun katili dışarıda geziyor. Çocuklarım katil mi olsun?" dedi.

Diğer müşteki Ayşe Kuzu ise sanıkların en ağır cezayla cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatı Bahar Acar Başıbeyaz, celse arasında sunulan esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı beyanda, sanıkların ve tanıkların ifadelerinin çelişkili olduğunu savunarak, tutuksuz sanık F.Y.T'nin tutuklanmasını ve sanıkların en ağır cezayla cezalandırılmalarını istedi.

Sanık Yılmaz, savunmasında, haklarındaki silahtaki parmak izlerini temizleme iddiasının doğru olmadığını, aksine olayı kabul ettiklerini söyledi.

Maktul Zafer Kuzu'dan ağabeylik haricinde bir şey görmediklerini anlatan Yılmaz, "Biz de ona kardeşlikten başka bir şey yapmadık. Çatı katında eşyalar vardı. Yastık bağlama amacımız, yaralamasını engellemek ve başka bir yerine bir şey gelmemesiydi. Çocukluğumuzdan beri elimize oyuncak silah bile almadık. Biz cahilliğimizden düştük, pişmanız" dedi.

Olayı kasten yapmadıklarını öne sürdü.

Olayı kasten yapmaları durumunda Zafer'i hastaneye götürmelerinin söz konusu olmayacağını aktaran F.Y.T, "Çatı katı ev gibiydi, her eşya vardı. Yastığı biz oraya götürmedik. Önceden planladığımız bir şey değildi. Tüfeği de Zafer ağabey kendisi getirmişti. Tüfeği açarak bize mermilerini gösterdi, boncuk mermilerdi. Zafer ağabey, 'Bu kuşa bile bir şey yapmaz, bana mı yapacak' dedi." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Fatih Yılmaz'ı "Netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 14 yıl hapse mahkum etti.

Yılmaz'ın mahkemedeki durumu ve pişmanlığını göz önüne alarak hakkında takdir indirimi uygulayarak cezayı 11 yıl 8 aya indiren heyet, hükümle birlikte Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet ayrıca, suça sürüklenen sanık F.Y.T'nin ise kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verdi.