Bayram tatilinin son iki gününde ülke genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Hafta sonu Türkiye'nin kuzey kesimlerinde parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de ise bölgesel kuvvetli yağışlar görülecek. Kıyı kesimlerde rüzgar şiddetini arttıracak.

Avrupa'da görülen yüksek hava sıcaklıklarının benzeri doğu ve güneydoğu bölgelerinde de etkili olacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.