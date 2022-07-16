Dönem derslerini veremeyen ya da üstten ders almak isteyen öğrenciler için Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları tamamlandı.

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından gerçekleşti.

AÖF bütünleme sınavı yapılacak mı?

2012-2013 öğretim yılından itibaren açıköğretim sistemi ile öğretim yapılan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde bütünleme sınavı uygulanmıyor.

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?

2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 27 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapıldı.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri yaz okulu sınav tarihi belli oldu.

Yaz Okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

AÖF yaz okulu sınavı kaç sorudan oluşuyor?

Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.

AÖF ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.