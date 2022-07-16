Haber Giriş: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 00:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı arttı...
En düşük emekli maaşı artıyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Torba kanun ile birlikte en düşük emekli maaşı 3500 lira olacak.
3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında önerge ile ilgili değişikliğe gidildi. En düşük emekli maaşının 3500 liraya çıkarılması teklife eklendi.
Ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
Emekli aylığı alt sınırı 3 bin 500 lira olacak. Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 2 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 3 bin 500 liraya yükseltilecek.
Son Haberler
- 01:16
- 01:14
- 00:39
- 00:21
- 00:18
Sıradaki Haber
Kıdem tazminatı tavan fiyatı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavanı 2022...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz