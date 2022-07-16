3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında önerge ile ilgili değişikliğe gidildi. En düşük emekli maaşının 3500 liraya çıkarılması teklife eklendi.

Ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli aylığı alt sınırı 3 bin 500 lira olacak. Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 2 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 3 bin 500 liraya yükseltilecek.