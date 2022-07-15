Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile kıdem tazminatının tavan ücreti belli oldu.

Temmuz- Aralık 2022 döneminde kıdem tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Tavan fiyatın yükselmesiyle çalışanların tazminatları da arttı

Kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte, çalışanların alacağı tazminatlar da arttı.

SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan tüm çalışanlar tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre 10 yıl çalışmış bir kişi işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira olacak.

Kıdem tazminatı bir iş sözleşmesinin feshi durumunda çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında ödeniyor.

