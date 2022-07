Türkiye'nin tarihine altın harflerle adları yazılan 251 şehidi adına Senegal'de Türkiye Dakar Büyükelçiliği, tüm Batı Afrika'nın en büyük üniversitesi olan Dakar'daki Cheikh Anta DIOP Üniversitesi'ne farklı renklerle güller diktirdi.

Büyükelçi Prof. Dr. Ahmet Kavas ve kısaca UCAD olarak ifade edilen üniversitenin rektörü Prof. Dr. Ahmadou Aly Mbaye, birlikte temsili olarak birer gül diktiler.

Törene, Büyükelçilik personeli, askeri ve ticari ateşeler ile Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü temsilcileri iştirak ettiler.

15 Temmuz'un anlam ve önemi ile Tarihte Türkler ve Türkiye konulu iki konferans vermek üzere Senegal'e gelen Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Akif Okur da törende hazır bulundu.

Senegal-Türkiye ilişkilerinin 60'ıncı yılında hizmete girecek

15 Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenleri çerçevesinde şehitlerin hatırasına gerçekleşen bu tören ile Dakar'da onların hatıraları bu güllerle de başka coğrafyalardaki gönüllerde yer alacak.

Dünyada güle sevgisi en fazla olan milletlerden olan Türkler gittikleri her yere bu çiçeği götürmeyi ihmal etmediler. Türkiye Cumhuriyeti Dakar Büyükelçiliği kendi özel mekanları kadar Senegal'de birçok mekanı gül ve benzeri çiçeklerle donatmaya kararlı.

Bunu fark eden 85 bin öğrenciye eğitim veren Cheikh Anta DIOP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmadou Aly Mbaye gülleri rektörlük binası önündeki bahçeye diktirdi. Ayrıca hemen rektörlük binası yanında henüz bahçe kurulması aşamasındaki 20 dönüm kadar ayırdığı arsa da "Türkiye Bahçesi" olarak düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti Dakar Büyükelçiliği tarafından şimdiden güllerle donatılan ülkenin en önemli yüksek eğitim kurumunun en gözde noktasını Türkiye'yi temsil eden ve öğretim üyeleri ile öğrencilerin zevkle vakitlerini geçirecekleri bir mekan olacak.

Türkiye'den getirilecek ağaçlar ve yerel bitki örtüleri ile donatılacak bahçe Senegal-Türkiye İlişkilerinin başlamasının 60'ıncı yılında hizmete girecek.

Türkiye'de okuyan Senegalli öğrenci sayısı 2 bine çıktı

2022 yılı Ramazan ayında üniversite kampüs alanında 35 bin öğrencinin ikamet ettiği yurtların bulunduğu alanda Türkiye Cumhuriyeti Dakar Büyükelçiliği her Cuma günü Senegal'deki Türk iş insanlarının ve Türkiye'deki hayırseverlerin katkıları ile binlerce öğrenciye iftarlık ikramında bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin son 20 yılda ulaştığı seviye Senegalliler ve diplomatik çevrelerce takdirle karşılanmakta. Son iki yılda Türkiye'nin farklı üniversitelerinde okuyan öğrenci sayısı da 250'den 2 bine çıktı.

Ekonomik ilişkiler her sene artarak 2021 yılında 550 milyon doları buldu. Haftanın her günü THY seferleri, her yıl Türkiye'yi ziyaret eden 15 bin Senegalli iş adamı, tüccar, bürokrat ve akademisyen bu ilişkilerin baş mimarları.

Yatırımlar göz kamaştırıyor

Son derece modern mimarinin tüm özelliklerine sahip yeni büyükelçilik binası ve lojmanları, 1000 öğrenciye eğitim veren Maarif Vakfı okulları, Türkçe ve Türk Kültürü Eğitimi veren Yunus Emre Enstitüsü, THY, TİKA, Kızılay Delegasyonu ve Diyanet Vakfı'nın yardımları ve Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin her türlü yatırımları göz kamaştırmakta.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ülkeleri arasında 6 defa ziyaret gerçekleştirdiği Senegal en fazla bulunduğu ülke.

21'inci yüzyıl Türkiye-Senegal ilişkilerinin zirvede olacağının işaretleri artık her alanda kendini göstermekte.