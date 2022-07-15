İstanbul’da su kesintisi…15 Temmuz 2022 İSKİ su kesinti listesi
İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ’nin su kesintisi listesi...
Arıza Kesinti
İlçe: Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler: Yeşilbayır Mah
Arıza Sebebi: İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.07.2022 15:05
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Bağcılar
Etkilenen Mahalleler: Mahmutbey Mah
Arıza Sebebi: İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.07.2022 13:55
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Çınar Mah,Örnek Mah,Pınar Mah,Selahaddin Eyyubi Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.07.2022 14:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler: Veliefendi Mah
Arıza Sebebi: İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 15.07.2022 11:16
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : İnkılap Mah,Kazım Karabekir Mah
Arıza Sebebi: İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.07.2022 11:56
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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