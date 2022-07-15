Bugün hangi yollar kapalı? 15 Temmuz kapalı yollar listesi...
İstanbul'da 15 Temmuz’da düzenlenecek anma programı kapsamında bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. İşte, bugün trafiğe kapalı yollar...
14 Temmuz 2022 Perşembe (Program Bitimine Kadar)
-İtfaiye Caddesi
-İtfaiye Caddesi ile Haydar Bey Caddesi Arasında Kalan Büyük Karaman Caddesi
Alternatif Yollar
-Fevzipaşa Caddesi
-Macar Kardeşler Caddesi (15.07.2022 – 13.00’e kadar açık)
-Atatürk Bulvarı (15.07.2022 – 17.00’ye kadar açık)
15 Temmuz 2022 Cuma Günü Kapanacak Yollar
(Saat 13.00’ten Program Bitimine Kadar)
-Vezneciler Caddesi (Vezneciler Önünden İBB istikametine kapanacak)
-Büyük Karaman Caddesi
-Kavalalı Sokak Macar Kardeşler İstikameti
-Dolap Caddesi Horhor Caddesi Kesişimi Kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi İstikametine Horhor Caddesi Kapatılacak
-Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi Kesişimi Kavşaktan Saraçhane İstikametine Kapatılacak
Alternatif Yollar
-Atatürk Bulvarı (Saat 17.00’ye kadar)
-Akdeniz Caddesi
-Balat Sahil Yolu
-Vatan Caddesi
-Bozdoğan Kemeri Caddesi
-Ragıp Gümüşpala Caddesi
15 Temmuz 2022 Cuma Günü Kapanacak Yollar
(Saat 17.00’den Program Bitimine Kadar)
Atatürk Bulvarı İki Yönlü Trafiğe Kapatılacak
Alternatif Yollar
-Taksim İstikametinden Gelişe Göre Balat Sahil Yolu ve Ragıp Gümüşpala Caddesi
-Sahilden Gelişe Göre Vatan Caddesi ve Millet Caddesi
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