İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokak kısıtlamasına denk gelen Cuma namazı için bilgilendirme yaptı.

Yarın cuma namazı kılınacak mı?

Kısıtlama sırasında cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar araç kullanmamak şartıyla en yakın camiye gidebilecek.

Bugün saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlamasına karşın yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.

Çiçekçiler açık olacak

Yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak ilk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde sadece çiçek satışı yapan iş yerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.