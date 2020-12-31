Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 09:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tediye nedir? Kamu işçilerine 2021 yılı tediyeleri ne zaman ödenecek?
Kamuda çalışan işçilere verilen tediye ödemelerinin ne zaman zaman yapılacağı belli oldu. Tediyeler iki taksitte ödenecek. Peki, Tediye nedir? Tediyeler ne zaman ödenecek?
Devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan i̇şçi̇lere yönelik ilave tediyelerin ilk yarısı 29 Ocak 2021, diğer yarısı 11 Mayıs 2021'de ödenecek.
Kamuda çalışan işçilere ilk ikamiyeleri ocak ayında ödenecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan i̇şçi̇lerin ilave tediyelerinin ilk yarısının 29 Ocak'ta, diğer yarısının 11 Mayıs'ta ödenmesi kararlaştırıldı.
Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2021 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 24 Aralık 2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.
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