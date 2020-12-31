2020 - 2021 öğretim dönemi Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 15 Ekim – 30 Ekim 2020 tarihleri arasında alındı. VGM yükseköğretim burs başvuru sonuçları açıklandı.

VGM bursu başvuru sonucu nasıl sorgulanır?

VGM bursu başvuru sonucu Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğrenilebiliyor

VGM burs başvuru sonucunu öğrenmek için tıklanıyız.

VGM'den yapılan açıklamada "Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklanmıştır. Yabancı uyruklu öğrenci burs başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir. Sonuçlar internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır." denildi.

2020 VGM burs ücreti ne kadar?

2020 - 2021 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, burs almaya devam ettikler her eğitim döneminde 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle, 2020 – 2021 eğitim yılında aylık 300,00 TL burs verilecek