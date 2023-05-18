"Yaren" leylek yavrularını yeni yuvasında büyütüyor

Karacabey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sene Adem Yılmaz'ın yanına taşıdığı yuvasında 4 yavru dünyaya getiren Yaren, Eskikarağaç'a gelen misafirlerin de ilgi odağı oldu.

Köyü ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Özkan, Adem Yılmaz ve Yaren leylek hikayesinin, köyde yaşayan vatandaşlara da ekonomik yönden ciddi bir katkı sağladığını söyledi.



"Yaren leylek, yuvasını Adem amcanın hemen yakınındaki bir yuvaya taşıdı"

Kırsal turizmde de Eskikaraağaç Mahallesi'nin Karacabey'in önemli bir kilometre taşı olduğunu aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi Adem amca ile Yaren leylek arasında 12 yıldan beri devam eden bir dostluk ilişkisi var. Aynı La Fontaine masallarında olduğu gibi ama gerçek olan, masal olmayan bir hikaye, bir senaryo sürmektedir. Türkiye'nin, dünyanın çeşitli yerlerinden Yarenseverler, 24 saat 'yarenleylek.com' adresinden Yaren leylek ve yavrularını izlemektedir. Tabii bu ilişki bu yıl farklı bir boyut kazandı. Yaren leylek, iki sokak ötede olan yuvasını Adem amcanın hemen yakınındaki bir yuvaya taşıdı ve yavrularını artık Adem amcanın 24 saat nezaretinde büyütmekte"

Yaren'in bu yıl 4 yavrusu olduğunu aktaran Adem Yılmaz da "Bu sene çok mutluyum. Çünkü Yaren iki sokak ilerideki yuvasından evimin yanına gelip, yuva kurup, burada şimdi yavru yaptı. Yani benim gözümün önünde sürekli bu yaz. Beraber olacağız. Yeri geldiği zaman bahçeme iniyor. Bahçemde besliyorum, ondan sonra sabahları kayığımda besliyorum. Yani bu yaz Yaren'le daha çok ilgilendiğim için çok sevinçli, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



"Yaren leylek ile akşam sabah beraberiz"

Mahalle sakinlerinden Ramazan Koca ise "Yaren leylek ile akşam sabah beraberiz. Biz de Yaren'i sahiplendik. Herkes Yaren'i görmeye geliyor. Bazılarını yukarı çıkarıyorum. Buradan daha güzel manzara oluyor. Herkes memnun oluyor ve katkısı var tabii ki. Çay bahçeleri yaptık, kayık turlarımız oluyor. Adem amcanın sayesinde köyümüze ziyaretçiler geliyor" diye konuştu.