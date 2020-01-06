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Yaralı karaca tedavi altına alındı06 Ocak 2020 Pazartesi 14:37 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 14:38
Karabük'te dere kenarında yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te bir vatandaş, Kapullu Mahallesi'ndeki Başköy Deresi kenarında yaralı karaca buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı karacayı dere kenarından çıkardı.
Yaralı karaca tedavisi için Zonguldak Gökçebey Hayvanat Bahçesine götürüldü.
Karacanın tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
Kaynak: AA