Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Ankara, Çankırı, Çorum, Bolu ve Kırıkkale'de arazi toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılındaki yasal düzenlemeyle Türkiye genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisinin, DSİ Genel Müdürlüğüne verildiğini anımsattı.

Arazi toplulaştırmasının, sulama ve tarla içi geliştirme işlemleri gibi altyapı hizmetleriyle birlikte düşünülmesi gerektiğine dikkati çeken Aydın, sulama projelerinin arazi toplulaştırmasına bağlı uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığı için yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlandığını vurguladı.

Arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetlerinin, yüzde 90 oranında azaldığının altını çizen Aydın, "Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır, parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ankara'da 180 bin 61 dekar arazi toplulaştırıldı

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Aydın, Ankara, Çankırı, Çorum, Bolu ve Kırıkkale'deki çalışmaları paylaştı.

Başkentte geçen yıl 10 projede toplam 2 milyon 940 bin 50 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 180 bin 61 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlandığını ve tapu tescil işlemlerinin gerçekleştirildiğini kaydeden Aydın, 510 bin 346 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılmasının hedeflendiğini, 2021 yılında da 2 milyon 249 bin 643 dekar alanın toplulaştırılacağını belirtti.

Çankırı'da 2019 yılında 2 adet projede toplam 196 bin 120 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 10 bin 350 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirten Aydın, şöyle devam etti:

"2020 yılı sonuna kadar 148 bin 960 dekar alanın, 2021 yılında 9 bin 810 dekar alanın toplulaştırılması ve 2022 yılında da 27 bin dekar alanın toplulaştırılması hedeflenmektedir. Çorum ilimizde ise 2019 yılında iki adet projede toplam 442 bin 50 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 78 bin 100 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 226 bin 900 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmekte olup 102 bin dekar alanın 2021 yılı sonuna kadar ve 35 bin 50 dekar alanın da 2022 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir."

Bolu ve Kırıkkale'de 254 bin 580 dekar arazide çalışma yapılıyor

Bolu ve Kırıkkale'deki çalışmalar hakkında da bilgi veren Aydın, şunları kaydetti:

"Bolu'da 2019 yılında bir adet projede toplam 283 bin 810 dekar alanda toplulaştırma çalışmaları yürütülmektedir. Devam eden çalışmalarla 154 bin 580 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmekte olup, 2021 yılında da 129 bin 230 dekar alanın toplulaştırılması hedeflenmektedir. Kırıkkale ilimizde ise 2019 yılında bir adet projede toplam 312 bin dekar alanda toplulaştırma çalışmaları yürütülmektedir. Toplam 100 bin dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmekte olup, 2021 yılında da 212 bin dekar alanın toplulaştırılması hedeflenmektedir."

Aydın, projelerin hayata geçirilemesinde kendilerine destek olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA