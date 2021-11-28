Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yaralı bulunan ak balıkçıl kuşu telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da tüfekle vurulmuş olarak yaralı halde bulunan ak balıkçıl kurtarılamadı.
Hatay’ın Samandağ ilçesinde Mileyha Sulak Alanı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri yaralı halde uçamayan ak balıkçıl kuşu buldu.
Ekipler yaralı kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ekiplerine teslim etti.
İnceleme sonucu vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet ettiği belirlenen ak balıkçıl müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Hatay Kaçak Avcılık
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