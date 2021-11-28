Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar kapsamında kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun kent merkezi girişinde şüphelendikleri kamyoneti durduran ekipler, "Lozen" isimli dedektör köpekle yaptıkları aramada 217 kilogram eroin ele geçirdi.

Ö.M, Y.S, Ö.S, A.Ö. ve A.S. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek"ten gözaltına alındı.