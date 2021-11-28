Düzce'deki Millet Bahçesi'nde düzenlenen organizasyonda, en eskisi 1975, en yenisi ise 1993 model olan araçları gören vatandaşlar klasik araçlara büyük ilgi gösterdiler.

Etkinliği düzenleyen Murat 124 sahibi Salih Gül, "klasik Murat 124 ve Serçe arabalarımızla Düzce'de toplandık. Hangi araç ne kadar dikkat çekiyor, hangi araç daha güzel, nostaljiyi en çok hangi araç yaşatıyor, bunlara dikkat ederek birinci, ikinci ve üçüncüyü seçiyoruz.

Pembe Şeker Kız Murat 124 ilgi gördü Klasik araç tutkunları arasında `Şeker Kız` olarak tanınan ve aracının adını da `Şeker Kız` koyan Nazlı Gül de, aracının hikayesini anlattı:

"Aslında pembe bir Vosvos aracım olsun istiyordum. Buradan Osmaniye'ye kadar bir pembe Vosvos için gittim. Ama göründüğü gibi güzel değildi. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Oradan boş dönmek istemedim. Bu aracımı beyaz olarak aldım ama dökülüyordu. Ben bunu güzel yapacağım dedim ve aldım. Topladım, her şeyini kendi isteğime ve keyfime göre yaptırdım."