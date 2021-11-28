Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 16:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Konya’da otomobil menfeze düştü: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Konya'da, kontrolden çıkan otomobilin menfeze düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşanan kazada, E.K. yönetimindeki otomobil, Beyşehir-Sadıkhacı Mahallesi yolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıktı.
Menfeze düşerek devrilen otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan A.Ç. yaralandı.
Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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