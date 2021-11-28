Çalışmalar kapsamında ilçedeki yaşlılar evlerinde ziyaret ediliyor, yaşlıların istek ve talepleri dinleniyor.

Ziyaretler, Karatay Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Mehmet Karaca'nın yanı sıra bir doktor, bir hemşire ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlilerinden oluşan ekiple yapılıyor.

Sunulacak hizmetlerin altyapısı oluşturuluyor

Yaşlılara, ekonomik ve sağlık durumlarıyla sosyal ve kültürel beklentilerini anlamaya yönelik çeşitli sorular yöneltiliyor. Elde edilen veriler, Karatay Belediyesi'nin ilgili birimleriyle paylaşılarak, yaşlılara yönelik hayata geçirilecek projeler ve sunulacak hizmetlerin de altyapısı oluşturuluyor.

"Sevgi, saygı, hoşgörü onlara olan minnet borcumuzdur"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaşlıların sadece belirli günlerde değil her zaman hatırlanması gerektiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Yaşlı insanlarımıza gösterdiğimiz sevgi, saygı, hoşgörü onlara olan minnet borcumuzdur. Bu kapsamda Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğündeki çalışma arkadaşlarımız, belirli program çerçevesinde ilçemizdeki yaşlılarımızı ziyaret ederek hal ve hatırlarını soruyor. Bu ziyaretler, bizler için olduğu kadar onlar için de önemli ve çınarlarımızı mutlu eden ziyaretlerdir. İlçemizin çınarlarının faydalanacağı hizmetleri hayata geçirirken yine onların istek ve beklentilerine uygun olmasına özen gösteriyoruz. Ziyaretler bu bağlamda oldukça güzel ve verimli geçiyor. Katkıları için tüm büyüklerimize teşekkür ediyorum."