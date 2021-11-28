Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de fidanlar toprakla buluşturuldu
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'in Kaman ilçesinde, Yelek Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen programda 1800 fidan toprakla buluşturuldu.
Fidan dikim etkinliğinin ardından konuşan Vali İbrahim Akın, ağaçlandırmanın önemini vurgulayarak, daha yeşil ve temiz bir çevre için fidanları toprakla buluşturduklarını aktardı.
Dünyada yaşanan iklim değişikliğinin getirdiği sorunlara değinen Vali Akın, kent genelinde ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiklerini anımsatarak, etkinliği düzenleyen dernek yöneticileri ve Yelek köyü halkına teşekkür etti.
Etiketler: Ağaçlandırma Fidan Kırşehir
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