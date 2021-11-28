Fidan dikim etkinliğinin ardından konuşan Vali İbrahim Akın, ağaçlandırmanın önemini vurgulayarak, daha yeşil ve temiz bir çevre için fidanları toprakla buluşturduklarını aktardı.

Dünyada yaşanan iklim değişikliğinin getirdiği sorunlara değinen Vali Akın, kent genelinde ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiklerini anımsatarak, etkinliği düzenleyen dernek yöneticileri ve Yelek köyü halkına teşekkür etti.