Kayabaşı Mahallesi, Turgut Reis Caddesi'nde dün gece saatlerinde Korkmaz ailesine ait 2 katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi.

İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapılırken, 2 katlı ev bir anda çöktü.

Enkaz altında kaldı, hayatını kaybetti

Ev sahibi Atilla Korkmaz'ın dışarıda, eşi Hatice Korkmaz'ın ise evde bulunduğunun öğrenilmesi ile hareket geçen ekipler, bu kez arama çalışması başlattı.

Savcı olay yerinde incelemede bulunurken, itfaiye ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sonrasında Hatice Korkmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Aynı zamanda Korkmaz çiftinin evdeki çok sayıdaki kedisi yangında telef oldu.