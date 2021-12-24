Güvercinlik köyünde bir araca tabanca ile ateş ederek yağmalayan, Gülşehir ilçesinde ise husumetlisini silahla öldürmeye teşebbüs eden İ.E. hakkında, yargılandığı davada tutuklama kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İ.E'yi Güvercinlik köyündeki evinde yakaladı. İkamette yapılan aramada tabanca, iki şarjör ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi.

Firari sanık işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.