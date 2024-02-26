Parçalı Bulutlu 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.02.2024 23:08

Yangın çıkan evde bir kişinin cansız bedeni bulundu

Yalova'da bir evin yandığı ihbarına giden itfaiye ekipleri, tek başına yaşayan 65 yaşındaki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Yangın çıkan evde bir kişinin cansız bedeni bulundu
[Fotograf: AA]

Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı Hacı Kemal Bey Hünkar Apartmanının birinci katında henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Yalova Belediyesi itfaiye ekipleri, dumanların kapladığı birinci kattaki dairenin kapısını kırarak içeri girdi.

Yangına müdahale eden ekipler, yalnız yaşadığı belirtilen 65 yaşındaki Ahmet Anıl'ın yatak üzerinde cansız bedeniyle karşılaştı.

Anıl'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ETİKETLER
Yalova
Sıradaki Haber
13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:38
Dışişleri Bakanı Fidan, Meksikalı mevkidaşı Ibarra ile görüştü
00:27
Pentagon, kendini yakan ABD askerinin ölümüne "trajik olay" demekle yetindi
00:19
Kemer üretim atölyesinde yangın
00:26
Erzurum'da 4 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 3 yaralı
00:19
NATO'nun denizaltı savunma harbi tatbikatı "Dynamic Manta 2024" başladı
00:11
İsrail, UAD kararlarının üstünden geçen bir ayda Gazze'de savaş suçlarına devam etti
İspanyol çiftçiler, eylemlerinde Avrupa Parlamentosu'nu hedef aldı
İspanyol çiftçiler, eylemlerinde Avrupa Parlamentosu'nu hedef aldı
FOTO FOKUS
Kocaeli'nde gençler için 'kariyer köprüsü'
Kocaeli'nde gençler için 'kariyer köprüsü'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ