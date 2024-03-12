Yamaç paraşütçüleri sezonu açtı, gökyüzü renklendi

Burdur Yamaç Paraşütü Spor Kulübü'ne üye yaklaşık 20 paraşütçü hava şartlarının da uygun olması ile yeni sezonu açtı. Avşar Tepe'den atlayış gerçekleştiren yamaç paraşütçüleri, Burdur Gölü sahiline iniş yaptı.

Yamaç Paraşütü Burdur Spor Kulübü Başkanı ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu Burdur İl Temsilcisi Fatih Kılıçaslan, "Kış mevsiminden dolayı uzun zamandır uçamıyorduk. Bugün de havanın iyi olmasıyla 25 arkadaşımızla sezonu açtık, uçuşa başladık. Tüm paraşütçüleri Burdur'a bekliyoruz" dedi.

Yeni dönemde talebin 10 kişiye ulaşması durumunda yamaç paraşütü kursu açacaklarını belirten Kılıçaslan, "Kurs açılması yolunda talep var. Önümüzdeki günlerde sayıyı tamamlayınca kurs açacağız. Burdur'da yamaç paraşütünü geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.