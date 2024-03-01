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Güncel
AA 01.03.2024 13:27

Yalovalı çiftin nikahı 4 yılda bir gelen 29 Şubat'ta kıyıldı

Yalova'da Aybike ve Hidayet Kaynarpınar çifti, nikahlarını 4 yılda bir gelen 29 Şubat'ta kıydırdı.

Yalovalı çiftin nikahı 4 yılda bir gelen 29 Şubat'ta kıyıldı

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'un kıydığı nikahla dünyaevine giren çiftten Haydar Kaynarpınar, gazetecilere, nikah tarihlerinin unutulmaz olması için 29 Şubat'ı seçtiklerini söyledi.

Aybike Kaynarpınar da bu tarihin nikah gibi özel günler için normalde pek tercih edilmediğini dile getirdi. Kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan ailelerine, yakınlarına ve dostlarına teşekkür eden Kaynarpınar, "Esprisi olsun istedik. 4 yılda bir olması hiç önemli değil. Birbirimizi sevdikten sonra günlerin hiçbir önemi yok. Yeter ki yan yana olalım." diye konuştu.

Gelin Kaynarpınar, "Zaten 4 yılda bir olacak yıl dönümü ancak 4 yıl sonra unutursa sıkıntı." diyerek espri yaptı.

Belediye Başkanı Tutuk ile davetliler, çifte mutluluklar diledi.

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