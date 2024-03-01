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Güncel
İHA 01.03.2024 12:48

Yakakent'te suç unsuruna geçit yok

Samsun'un Yakakent ilçesinde şok asayiş ve NARVAS uygulaması yapıldı. Uygulamada radar tespit cihazı ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yakakent'te suç unsuruna geçit yok

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince şok asayiş ve NARVAS uygulaması kapsamında yapılan kontrollerde 2 adet radar tespit cihazı, 1,5 gr skunk narkotik madde, 1 adet çarşaf diye tabir edilen sarma kağıdı ele geçirildi.

2 şahsa 5607 SKM'den tahkikat başlatılırken, 1 şahsa TCK 191'den adli tahkikat başlatıldı, 3 araca 26 bin 664 TL trafik cezası uygulandı. İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Samsun-Sinop karayolunda son günlerde yapılan uygulamalarda 30 adet radar tespit cihazının ele geçirildiği, uygulamaların devam edeceği öğrenildi. 

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