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Güncel
AA 01.03.2024 12:44

Sivas'ta ambulans helikopter hizmete girdi

Sivas'ta, Sağlık Bakanlığının ambulans helikopteri hizmete başladı.

Sivas'ta ambulans helikopter hizmete girdi

Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Sağlık Müdürü Onur Mahmutoğlu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ve diğer il protokolü, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki piste inen ambulans helikopteri inceledi, özelliklerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Şimşek, ambulans helikopterin kentteki sağlık hizmetlerini daha da yukarıya taşıyacak önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

Ambulans helikopterin Sivas'a hayırlı olmasını dileyen ve şehre kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Şimşek, helikopterin Sivas'ın yanı sıra bölge illerine de hizmet vereceğini dile getirdi. Şimşek, "Ambulans helikopter sadece Sivas'a hizmet etmeyecek. Aynı zamanda Tokat'ın tamamına, Giresun ve Erzincan'ın bir bölümüne hizmet etmiş olacak." dedi.

Şimşek, Sivas'ın geniş bir coğrafya olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Sivas, coğrafi olarak Türkiye'nin ikinci büyük ili. Bu kadar geniş bir coğrafyada acil vakalarda hastalarımızı hastanelerimize yetiştirmekte biraz zorlanıyorduk. İnşallah bu hizmet sayesinde acil vakalarda hastalarımız çok daha hızlı bir şekilde hastanelere yetiştirilecek böylece birçok can kaybının da önüne geçilmiş olacak. Helikopter aynı zamanda hastalarımıza umut olan organ bağışı konusunda da ilimize ve bölgemize önemli katkıda bulunacak."

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de şehrin sağlık alanında önemli bir hizmete kavuştuğunu ifade ederek, "Son 20 yılda şehrimizde sağlık alanında önemli yatırımlar oldu. Gerek ambulans sayısında gerekse diğer ekipmanlar noktasında cidden önemli yatırımlar milletimizin hizmetinde." diye konuştu.

Ambulans helikopterin şehre kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Bilgin, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı gereği insanımıza hizmet edecek her projeyi şehrimize kazandırmanın gayreti içindeyiz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Ambulans helikopterimiz de artık Sivaslıların ve bölgemizin hizmetinde olacak. Kazasız, belasız Sivas'a hizmet edecek." ifadesini kullandı.

Vali Şimşek ve Bilgin, daha sonra ambulans helikopterle bir süre şehrin üzerinde tur attı.

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