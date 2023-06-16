Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Yalova’da sokak düzeyinde ticaretini yapacakları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 4 şüphelilerin içinde bulunduğu araç Yalova-İzmit kara yolu Altınova ilçesi mevkiinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan ve gözaltına alınan M.D. Y.A. H.Y. ve E.D. Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden E.D ve Y.A çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

918 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Öte yandan ekiplerin diğer bir çalışmasında yine Altınova ilçesi mevkiinde durdurulan araçta bulunan A.A ve R.T.İ gözaltına alındı. Araçta narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde yapılan aramalarda torpido kısmında 2 ayrı poşet içinde 918 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen A.A. ve R.T.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ayrıca sokak satıcılarından kullanmak için uyuşturucu madde satın aldıkları tespit edilen 4 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.