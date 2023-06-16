Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa-Ankara kara yolu Akhisar Mahallesi girişindeki tesisin açık alanında bulunan atık malzemeler henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu.

Alevlerin büyümesiyle yayılan yangına müdahale için Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

Dumanın ilçenin birçok noktasından görüldüğü olay yerine çevre ilçelerden de takviye ekipler geldi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatte alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.