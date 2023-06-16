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Güncel
AA 16.06.2023 00:13

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa-Ankara kara yolu Akhisar Mahallesi girişindeki tesisin açık alanında bulunan atık malzemeler henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu.

Alevlerin büyümesiyle yayılan yangına müdahale için Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

Dumanın ilçenin birçok noktasından görüldüğü olay yerine çevre ilçelerden de takviye ekipler geldi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatte alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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