Poyraz Caddesi'nde, Mehmet Bilir idaresindeki otomobil ile sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen ticari araç ve cipin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartılarak Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Mehmet Bilir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer sürücü ve yolcuların ise kazayı yara almadan atlattıkları öğrenildi.